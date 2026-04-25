L’Autre Dame de Paris Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay
L’Autre Dame de Paris Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 5 juin 2026.
Parthenay
L’Autre Dame de Paris Saison Ah ?
Rue Baptiste Marcet Jardin des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:45:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Tout public dès 6 ans 1h10 12 10 €
L’Autre Dame de Paris
Les Five Foot Fingers (75)
De la sueur, du sang et… du rire !
Après “Jungle five” en 2019, les F.F.F. sont enfin de retour pour nous présenter leur nouvelle superproduction et nous offrir leur regard décalé sur l’oeuvre de Victor Hugo…
dont les sujets sont toujours d’actualité. Monumental succès populaire au denier festival d’Aurillac, la nouvelle création des F.F.F. réunit cinq comédiens acrobates, multirécidivistes et survitaminés. Mêlant cirque, théâtre, danse et bien d’autres surprises, ils tenteront de vous raconter tant bien que mal (mais plutôt bien que mal… ou le contraire) une histoire sur le bien et le mal ! L’histoire d’une bohémienne, d’un bossu, d’une cathédrale et de son parvis.
Repli au Marché aux bestiaux en cas de pluie. .
Rue Baptiste Marcet Jardin des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : L’Autre Dame de Paris Saison Ah ?
L’événement L’Autre Dame de Paris Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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