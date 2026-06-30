Lavender Night Pique-nique gourmet chez Terre Ugo Terre Ugo Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Lavender Night Pique-nique gourmet chez Terre Ugo

Du 10/07 au 21/08/2026 le vendredi de 19h à 22h30. Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Pique-nique gourmet, nuit étoilée & chamallows grillés. Retrouvez les Lavender Night chaque vendredi soir de juillet et août. Nous vous invitons à vivre une expérience unique au milieu des champs de lavande.

Ainsi, notre soirée permet de mettre en avant des producteurs locaux soigneusement sélectionnés. Lors de cette expérience Lavender Night pique-nique gourmet, vous recevez un panier individuel composé de produits savoureux. Enfin, pour terminer la soirée sur une note gourmande, nous vous proposons des chamallows grillés à volonté.



● Panier pique-nique gourmet individuel

● Sélection de produits auprès de producteurs locaux

● Prêt de lanternes

● Accès aux espaces du domaine avec rabanes à disposition

● Chamallows grillés à volonté

● Les boissons sont proposées directement par le prestataire et sont à régler sur place.



Si vous souhaitez un menu enfant, celui-ci est disponible sur réservation et doit être ajouté à votre panier lors de votre commande. En cas de menu enfant végétarien, merci de nous envoyer un mail par la suite avec votre numéro de commande.



Chez Terre Ugo nous sommes ravis de vous accueillir en famille avec vos enfants sur notre domaine. Toutefois, nous tenons à rappeler qu’étant un site agricole, il est nécessaire de les surveiller attentivement, ils doivent rester sous votre responsabilité. Pour des raisons de sécurité et en raison des conditions de forte chaleur et de sécheresse que connaît notre région, il est strictement interdit de fumer en dehors de la zone prévue à cet effet, afin de prévenir tout risque. .

Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Gourmet picnic, starry night & toasted marshmallows. Find the Lavender Night every Friday evening in July & August from 7:00 PM to 10:30 PM. We invite you to live a unique experience in the middle of lavender fields.

L’événement Lavender Night Pique-nique gourmet chez Terre Ugo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence