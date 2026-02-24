Le 100e Carnaval de Ploërmel

Ploërmel Morbihan

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Le carnaval de Ploërmel, c’est une institution, l’un des plus importants carnaval de Bretagne. Alors réservez votre dimanche pour venir admirer le grand défilé carnavalesque qui sera grandiose pour sa 100e édition.

Les carnavaliers reviennent pour deux jours de fêtes dans les rues de la ville. Au cœur de la ville, les chars, les groupes et les fanfares vont parader et partager leur bonne humeur pour faire la fête.

Les miss seront à l’honneur sur un char confectionné spécialement pour elles. On retrouvera également des carnavaliers et des groupes venus du grand ouest avec entre autres Showband RSF et ses 60 danseurs et musiciens.

Rendez-vous Dimanche 3 mai dès 14h30 puis samedi 9 mai à partir de 20h45 pour la parade nocturne illuminée où un feu d’artifice clôturera le spectacle aux alentours de minuit.

VENEZ DÉGUISÉ ! .

centre ville Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 65 18

