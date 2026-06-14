Le bal costumé « le second empire» suivi d’un dîner Hôtel de la Marine Paris vendredi 26 juin 2026.

Le bal à l’Hôtel de la Marine entre célibataires et seniors dynamiques !

bal costumé suivi d’un dîner

Second Empire du Moyen Orient – Vendredi 26 juin

2026 de 17h30 à 20h30

Comment assister à un bal

Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du

bal :

1 visite de l’hôtel vers 16h00 (prévoir 1 h15 de Visite)

2 Participer au bal découvrir les danses d’un autre temps

SUR RESERVATION 06.990.956.30

http://ndseniors.free.fr

16h00 VISITE DE L’HÔTEL (durée 1h15)

Dans

les salons d’apparat, après une visite du monument, admirez les

démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas de danses participatives

possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal dans les salons d’apparat

est compris dans le billet de visite libre du monument

17h30 OUVERTURE DU BAL COSTUME

vestiaire sur

place, pas de location

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST D’ÊTRE DE LA FÊTE !

UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

20h30 DÎNER AMICAL après le

bal nous vous proposons avec notre petit groupe,

un dîner amical dans une petite brasserie proposant des plats a un prix

très raisonnable.

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé.

Le vendredi 26 juin 2026

de 17h00 à 20h30

payant

17 euros sur réservation au 0699095630

Public adultes. A partir de 35 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr



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