Le bal de la Guingette Fratellini ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Venez profiter d’un moment festif et dansant au Centre Annie Fratellini !

Au programme : un bal sans prise de tête dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Musique, danse et bonne humeur seront au rendez-vous pour partager un instant joyeux et convivial ! Ps. Apportez ce qui vous fait plaisir à boire / grignoter !

Un moment festif pour les seniors qui aiment danser !

Le vendredi 10 juillet 2026

de 17h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, Quai de la Rapée 75012 PARIS

+33143405214 villiot@claje.asso.fr



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