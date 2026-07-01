Le Bal de la Marquise PRUNOY Charny Orée de Puisaye
samedi 25 juillet 2026 · PRUNOY · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Le Bal de la Marquise
PRUNOY Château de Vienne à Prunoy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le désormais mythique Bal de la Marquise revient à Prunoy.
Rendez-vous le samedi 25 juillet à partir de 19h, au Château de Vienne à Prunoy, pour une soirée complètement déjantée placée sous le signe de la bonne humeur !
Cette année, la Marquise est plus scout que jamais… et elle vous attend pour une soirée festive avec
Buvette
Restauration sur place
Musique et ambiance avec DJ ROUXY
Des animations et des surprises tout au long de la soirée
Toute l’équipe sera présente pour vous accueillir et vous faire passer un moment inoubliable.
Petit clin d’œil pour les plus motivés si le cœur vous en dit, venez habillés en beige ou marron ! (Bien sûr, aucune obligation, tout le monde est le bienvenu.)
Entrée libre sans réservation
On vous attend nombreux pour partager cette nouvelle édition du Bal de la Marquise et faire la fête ensemble. .
PRUNOY Château de Vienne à Prunoy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté prunoyenfete@gmail.com
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English : Le Bal de la Marquise
L’événement Le Bal de la Marquise Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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