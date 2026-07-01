Le bal des 30 ans, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Le bal des 30 ans Jeudi 27 août, 20h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:00:00+02:00

Célébrez avec nous trois décennies de passion pour les fruits et le patrimoine, en musique et en saveurs ! Pour fêter ses 30 ans, le Centre national de Pomologie vous invite à une soirée exceptionnelle, rythmée par les mélodies entraînantes et les danses traditionnelles de Cabr’ e Can, groupe emblématique de la région.

Au programme

Buffet collaboratif : découvrez des recettes sucrées et salées préparées avec la PAT’mobile, en partenariat avec nos animatrices et jardinières. Un festin à base de fruits locaux pour ravir vos papilles !

Initiation aux danses traditionnelles : Cabr’ e Can vous guide pour apprendre (ou réapprendre) les pas de base. Tous niveaux bienvenus – l’essentiel est de s’amuser !

Bal traditionnel : laissez-vous porter par la musique et dansez jusqu’à la nuit tombante.

Arbre à vœux : accrochez vos vœux pour l’avenir du Centre sur un arbre symbolique, et contribuez à écrire la suite de son histoire.

Bar à jus, tisanes et limonades : rafraîchissez-vous avec des boissons naturelles, à base de fruits du verger.

Entrée libre – Tout public

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}, {« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}] [{« link »: « https://cabrecan.fr/ »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Un bal trad’ dans le jardin Les Terrasses du Bosquet. Cabr’e Can Danse