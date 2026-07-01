Le bal des papillons, Parc Barbusse, Lille
mardi 7 juillet 2026 · Parc Barbusse · Lille
Informations pratiques
Le bal des papillons Mardi 7 juillet, 12h30 Parc Barbusse Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T14:00:00+02:00
De toutes les couleurs et de toutes les tailles, ces virtuoses du vol virevoltent autour de vous dans un spectacle vivant et fascinant. À travers des activités ludiques, sensorielles et scientifiques, découvrez ces créatures étonnantes et apprenez à reconnaître les espèces de votre région. Ce temps sera également l’occasion de découvrir le protocole « opération papillons » et ainsi faire avancer la science !
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.
Parc Barbusse Av. Verhaeren, 59000 Lille Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3921 »}]
Hé ! Attendez un instant… Posez-vous doucement devant les fleurs et observez. Vous êtes en première ligne du bal des papillons !
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