Le bal des papillons, Parc Barbusse, Lille

Informations pratiques

Le bal des papillons Mardi 7 juillet, 12h30 Parc Barbusse Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T12:30:00+02:00 – 2026-07-07T14:00:00+02:00

De toutes les couleurs et de toutes les tailles, ces virtuoses du vol virevoltent autour de vous dans un spectacle vivant et fascinant. À travers des activités ludiques, sensorielles et scientifiques, découvrez ces créatures étonnantes et apprenez à reconnaître les espèces de votre région. Ce temps sera également l’occasion de découvrir le protocole « opération papillons » et ainsi faire avancer la science !

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.

Parc Barbusse Av. Verhaeren, 59000 Lille Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3921 »}]

Hé ! Attendez un instant… Posez-vous doucement devant les fleurs et observez. Vous êtes en première ligne du bal des papillons !