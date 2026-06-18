Le Bal swing au Kiosque Citoyen Kiosque Citoyen du 12e arrondissement Paris

Tous les jeudis soirs au Kiosque Citoyen du 12e arrondissement, on vous fait danser sur la nouvelle place Felix Eboué. En soirée de 19h à 21h30, vous avez l’occasion d’apprendre des danses afro-américaines et de swinger ! Débutants ? Pas de panique ! Avant de passer à la pratique, on vous apprend les bases.

Les Bals Swing en plein air, c’est l’occasion de découvrir le Lindy Hop, le Charleston et le solo Jazz. Des danses légendaires qui sauront vont ravir.

Non seulement, cet évènement est gratuit mais pas besoin de réserver non plus. Vous pouvez passer, danser une partie ou rester jusqu’à la fin. Pas de pression, que du fun !

Habitant·e, initié·e ou juste curieux·se, prenez vos gourdes et laissez-vous emporter par les rythmes endiablés des années 1920-40.

Affiche du Bal Swing ; Crédits : Léa Boudin

Une initiation pour les débutant·es au danse swing, du jazz entraînant et un moment de pure énergie positive à partager ensemble. Une occasion de découvrir le Lindy Hop, le Charleston et le solo Jazz.

Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

jeudi

de 19h00 à 21h30

gratuit

Gratuit et ouvert à tous les niveaux !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-24T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00;2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-09T19:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00;2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T21:30:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00

Kiosque Citoyen du 12e arrondissement 8 Place Felix Eboué 75012 Paris

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