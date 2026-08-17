Informations pratiques

Chédigny

Le BalBarouf

2-4 place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Le BalBarouf est un bal dansant familial animé par Pascal Peroteau, où petits et grands chantent, rient et dansent ensemble ! Au programme danses amusantes, échauffements décalés et pas farfelus pour un moment joyeux et convivial. Dès 3 ans.

Il y aura de la joie, des rires, du chant, des voyages dans nos cœurs et nos têtes.

Pascal Peroteau fait son baluche pour les mômes, les gosses, les marmots, les loupiots et les loupiottes, la marmaille quoi !

Après avoir fait chanter les enfants pendant des années (et obligé les parents à écouter en boucle les dites-chansons), il va les faire danser et les parents aussi.

On dansera comme une girafe, comme un poisson, une montagne… Il y aura des échauffements venus tout droit du cercle polaire, des révisions géométriques gestuelles, des pas difficiles à faire. Mais on y arrivera !

Compagnie TC Spectacles Pascal Peroteau (chant, contrebasse, harmonicas), Philippe Blanc (banjo, chœurs), Fabrice Barré (batterie, clarinettes, chœurs). 6 .

2-4 place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

The BalBarouf, a family dance party hosted by Pascal Peroteau, where kids and adults alike sing, laugh, and dance together! On the program: fun dances, quirky warm-ups, and whimsical steps for a joyful and friendly time. Ages 3 and up; duration: 1 hour.

L’événement Le BalBarouf Chédigny a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire