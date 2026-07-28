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AGENDA · Guéret

Le banquier anarchiste Espace Fayolle Guéret

jeudi 4 mars 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Le banquier anarchiste Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 4 mars 2027
Fin
jeudi 4 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Guéret

Le banquier anarchiste

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04 22:00:00

Date(s) :
2027-03-04

Un texte surprenant de Fernando Pessoa mis en scène par
notre Ravachol Alain Besset…
Un banquier, parti de rien, a fait fortune. Pourquoi et comment ? Il va tenter de nous expliquer, par une série de raisonnements d’une rigueur implacable, mais aussi d’une mauvaise foi fort réjouissante. Ce banquier, qui se revendique anarchiste pur et dur n’hésitera pas à recourir aux sophismes, aux paradoxes et aux distorsions les plus invraisemblables pour nous démontrer sa vérité …
Résidence de création du 01 au 4 mars 2027
Répétition publique le 03 mars à partir de 14h
Lecture avec Alain Besset, extraits de Les dettes d’Odette de Pascal Vrebos le mardi 02 mars à 18h30 à la BMGG (entrée libre)   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Le banquier anarchiste

L’événement Le banquier anarchiste Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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