Le banquier anarchiste Espace Fayolle Guéret
jeudi 4 mars 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Le banquier anarchiste
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04 22:00:00
Date(s) :
2027-03-04
Un texte surprenant de Fernando Pessoa mis en scène par
notre Ravachol Alain Besset…
Un banquier, parti de rien, a fait fortune. Pourquoi et comment ? Il va tenter de nous expliquer, par une série de raisonnements d’une rigueur implacable, mais aussi d’une mauvaise foi fort réjouissante. Ce banquier, qui se revendique anarchiste pur et dur n’hésitera pas à recourir aux sophismes, aux paradoxes et aux distorsions les plus invraisemblables pour nous démontrer sa vérité …
Résidence de création du 01 au 4 mars 2027
Répétition publique le 03 mars à partir de 14h
Lecture avec Alain Besset, extraits de Les dettes d’Odette de Pascal Vrebos le mardi 02 mars à 18h30 à la BMGG (entrée libre) .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Le banquier anarchiste
L’événement Le banquier anarchiste Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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