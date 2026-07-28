Le banquier anarchiste Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Le banquier anarchiste

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:30:00

fin : 2027-03-04 22:00:00

Date(s) :

2027-03-04

Un texte surprenant de Fernando Pessoa mis en scène par

notre Ravachol Alain Besset…

Un banquier, parti de rien, a fait fortune. Pourquoi et comment ? Il va tenter de nous expliquer, par une série de raisonnements d’une rigueur implacable, mais aussi d’une mauvaise foi fort réjouissante. Ce banquier, qui se revendique anarchiste pur et dur n’hésitera pas à recourir aux sophismes, aux paradoxes et aux distorsions les plus invraisemblables pour nous démontrer sa vérité …

Résidence de création du 01 au 4 mars 2027

Répétition publique le 03 mars à partir de 14h

Lecture avec Alain Besset, extraits de Les dettes d’Odette de Pascal Vrebos le mardi 02 mars à 18h30 à la BMGG (entrée libre) .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Le banquier anarchiste

L’événement Le banquier anarchiste Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret