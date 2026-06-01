Le barbichet à la noce Place de la République Magnac-Laval samedi 27 juin 2026.

Magnac-Laval

Le barbichet à la noce

Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Plongée au cœur des noces d’antan, Le Barbichet à la noce fait revivre l’élégance et la fantaisie des traditions populaires. Entre rubans, coiffes et gestes oubliés, l’exposition raconte un monde où chaque détail vestimentaire portait sens et célébration. À travers le barbichet, coiffe emblématique des fêtes et des mariages d’autrefois, l’exposition explore l’univers joyeux et codifié des noces rurales. Un voyage sensible dans la mémoire des villages, où l’apparat se mêle à la convivialité. Le Barbichet à la noce invite à redécouvrir l’art de se parer pour célébrer l’union. Objets, images et récits composent un paysage vivant des traditions matrimoniales, entre symboles, transmission et fête collective. .

Place de la République Magn’accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Le barbichet à la noce

L’événement Le barbichet à la noce Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin