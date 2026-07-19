Le Beau Dimanche : Chief Udoh (Live) Canal Barboteur Pantin
dimanche 19 juillet 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette sixième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite Chief Udoh.
Chief Udoh Essiet croit au pouvoir du rythme, et nous aussi !
« Ma musique est naturelle – c’est comme si on mangeait de la nourriture saine, biologique. » dit-il. Il la sert d’ailleurs chaude et épicée sur son nouvel album « Afrobeat Highlife Crossing ». Il est maître percussionniste, chanteur, compositeur et chef d’orchestre.
Avec son nouvel album, Chief Udoh conjugue son héritage musical, son expérience et sa créativité pour croiser des rythmes de la musique Highlife avec l’Afrobeat. Il y a apporté tout ce qu’il est maintenant, tout ce qu’il ressent et croit aujourd’hui – tout en continuant à jouer sur la peau d’antilope de ses congas fabriquées à la main dans son village natal et sur les « talking drums » nigérianes des Yoruba. Sa musique nourrit véritablement le corps et l’esprit.
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
DImanche 19 juillet
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Nos événements sont toujours en plein air, gratuits et libres d’accès. Pour information, Shotgun est une plateforme très consultée et cette billetterie est uniquement à visée informative pour le public qui nous suit dessus. Il n’y a donc pas d’obligation d’avoir un billet pour assister au concert/soirée.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 19 juillet 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
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