Le Beau Marché Place de la République Toucy

Le Beau Marché

Place de la République Centre ville Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Chaque année, le samedi des Rameaux, Toucy Animations organise le Beau marché, rendez-vous incontournable. Au programme Rue du Pâtis présentation des chevaux caprins et autres animaux de la Ferme avec les jeunes agriculteurs, stand des Pêcheurs « Entente Haute Ouanne », buvettes Toucy Animations. Place des Frères Genêts Fête foraine, les mécaniques Ouannaises. L’après-midi défilé de chevaux au centre-ville et animations diverses seront à découvrir sur place. Venez nombreux ! .

Place de la République Centre ville Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 18 45 christian.viault@wanadoo.fr

English : Le Beau Marché

German : Le Beau Marché

