Le Beau Marché Place de la République Toucy
Le Beau Marché Place de la République Toucy samedi 28 mars 2026.
Le Beau Marché
Place de la République Centre ville Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Chaque année, le samedi des Rameaux, Toucy Animations organise le Beau marché, rendez-vous incontournable. Au programme Rue du Pâtis présentation des chevaux caprins et autres animaux de la Ferme avec les jeunes agriculteurs, stand des Pêcheurs « Entente Haute Ouanne », buvettes Toucy Animations. Place des Frères Genêts Fête foraine, les mécaniques Ouannaises. L’après-midi défilé de chevaux au centre-ville et animations diverses seront à découvrir sur place. Venez nombreux ! .
Place de la République Centre ville Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 18 45 christian.viault@wanadoo.fr
English : Le Beau Marché
German : Le Beau Marché
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Beau Marché Toucy a été mis à jour le 2025-09-11 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !