Le Birgit Kabarett #7, Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis, Saint-Denis
mercredi 21 avril 2027 · Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis · Saint-Denis
Informations pratiques
Le Birgit Kabarett #7 21 – 25 avril 2027 Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-21T20:00:00+02:00 – 2027-04-21T21:45:00+02:00
Fin : 2027-04-25T15:30:00+02:00 – 2027-04-25T17:15:00+02:00
En jouant des codes propres à l’univers du cabaret, emmené par quatre comédiennes et chanteuses, Le Birgit Kabarett est une forme théâtrale et musicale évolutive aux compositions originales qui s’ajuste, à chaque nouveau rendez-vous, au gré de l’actualité française et européenne.
Dans un dispositif de café-concert, les spectateurs seront au plus près des artistes, attablés par petits groupes pour ce cabaret politique haut en couleurs.
Dans la droite lignée de l’école brechtienne, les chansons et saynètes évoluent dans le registre du burlesque et de la satire pour mieux croquer les personnages politiques français et européens.
Le septième opus sera créé à l’occasion de la prochaine campagne présidentielle prévue pour le printemps 2027. Des meetings survoltés aux coulisses feutrées, nous traverserons ensemble, avec humour et mordant, l’actualité éléctorale. Un véritable remède à l’anxiété.
Conception, écriture, mise en scène et maîtresses de cérémonie Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble
Compositions et arrangements Grégoire Letouvet
Paroles Romain Maron
Comédiennes et chanteuses (en alternance) Éléonore Arnaud, Pauline Deshons, Anna Fournier, Morgane Nairaud, Marie Sambourg
Musiciens Grégoire Letouvet et Alexandre Perrot
Régie générale et lumière Victor Veyron
Régie son Julien Ménard
Administration, production Manon Cardineau, Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances
Production Le Birgit Ensemble
Coproduction Théâtre de Chatillon, Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis
Résidences Théâtre de Chatillon (opus 1, 2 et 3), Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint- Denis (opus 4), Le Grand R scène nationale La Roche-sur-Yon (opus 5), Théâtre au Fil de l’Eau Pantin (opus 6), Théâtre La Passerelle – scène nationale de Gap (opus 7)
Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide exceptionnelle à la résidence de création, du Centre National de la Musique, et de la SPEDIDAM.
Le Birgit Kabarett a été créé dans le cadre de l’association du Birgit Ensemble au projet du Théâtre de Chatillon.
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis 59 boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France
Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot
© Christophe Raynaud de Lage
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