Le Bleu du caftan, Cinéma Ermitage, Fontainebleau
Le Bleu du caftan, Cinéma Ermitage, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Le Bleu du caftan Samedi 6 juin, 18h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:45:00+02:00
Dans la médina de Salé, Halim et Mina s’occupent d’un magasin traditionnel de caftans. Mariés et très unis, ils gardent secret l’homosexualité d’Halim. L’arrivée d’un jeune apprenti va remettre en question cet équilibre. Avec cette poignante histoire d’amour, Maryam Touzani met en lumière un combat pour les droits et les libertés, dans une société qui condamne l’homosexualité. Nourri de l’observation des maalem, les maîtres tailleurs de caftan, le récit du film croise les fils de plusieurs intrigues dans un montage sensible aux gestes du travail des matières et des tissus, rapprochant ainsi avec grâce la réalisation cinématographique de la conception même du vêtement.
« Je voulais avant tout montrer une femme qui essaye de protéger son mari et, ce faisant, devenir dominante dans leur couple. A ses côtés, Halim est fragile parce qu’il ressent qu’il est dans l’interdit, parce qu’il n’est pas capable d’affronter le monde. Il se plonge corps et âme dans son métier de tailleur par passion mais aussi pour se protéger du monde. Quand il travaille, il panse ses plaies, il existe. Il fabrique des tenues sublimes qu’il pourra montrer au grand jour, là où il a appris à vivre caché. A côté, Mina est une femme forte. Mais à travers cette force, elle va se rendre compte qu’elle aura contribué à rendre son mari encore plus vulnérable, par amour, en voulant le protéger. Comme une mère qui veut trop couver son enfant, et qui prend conscience qu’un jour elle n’existera plus et qu’il devra affronter le monde, seul. Leur relation de couple s’est transformée au fil des ans, Mina est devenue aussi une mère pour Halim. Ils s’aiment autrement, ils ont redéfini leur amour. » (Maryam Touzani)
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Maryam Touzani, Le Bleu du caftan, 2022 © Ad Vitam – Les Films du Nouveau Monde – Ali n’ Productions – Velvet Films – Snowglobe
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