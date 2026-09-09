Le blockhaus de l’Hôtel de ville et la visite des coulisses des Archives municipales, Hôtel de Ville de Lorient, Lorient

Informations pratiques

Le blockhaus de l’Hôtel de ville et la visite des coulisses des Archives municipales 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Lorient Morbihan

Réservation sur https://billetterie-patrimoine.lorient.bzh/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les documents présentés sont les témoins de la grande comme de la petite histoire de la cité. Les Archives jouent ainsi un rôle essentiel de gardiennes et de passeuses de la mémoire collective.

L’Hôtel de Ville, édifice emblématique de la Reconstruction, construit en prenant appui sur un abri anti-bombes de la Seconde Guerre mondiale, constitue l’un des lieux les plus insolites de conservation des archives.

Impossible de présenter la totalité des 2,5 kilomètres linéaires de documents et d’objets conservés au fil des siècles !

Cette exposition vous invite à découvrir une sélection de documents et d’objets emblématiques retraçant l’histoire de la ville de Lorient, de sa fondation à nos jours.

Hôtel de Ville de Lorient 2 boulevard du Général Leclerc, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022329 http://patrimoine.lorient.bzh Lieu de pouvoir public et de prestige, l’hôtel de ville est un édifice de la Reconstruction qui ne laisse pas de marbre.

Il a été construit en prenant appui sur un abri anti-bombes de la Seconde Guerre mondiale reconverti comme l’un des lieux les plus mystérieux de conservation des archives municipales. Cet abri était prévu pour abriter 100 personnes, essentiellement du personnel allemand et de l’Organisation Todt, chargée de construire la base de sous-marins.

Partez à la découverte de l’envers du décor et du travail des archivistes en explorant des lieux de conservation atypiques des Archives municipales de la Ville de Lorient.

©Ville de Lorient