Le blockhaus J3 de la Base de Sous-marins, Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3, Lorient

Informations pratiques

Le blockhaus J3 de la Base de Sous-marins 19 et 20 septembre Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez la plus importante des bases de sous-marins allemandes construites pendant la Seconde Guerre mondiale et découvrez comment Lorient s’est trouvée projetée au coeur de la Bataille de l’Atlantique.

Une découverte pour tout savoir sur la construction, le fonctionnement et l’histoire de ce site stratégique, avec un accès au plus grand des bunkers : le bloc K3.

Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Rue du commandant l’Herminier, Keroman 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne https://patrimoine.lorient.bzh/ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/architecture/incontournables/base-de-sous-marins/ Principale base de la Bataille de l’Atlantique. Véritable forteresse du 20ème siècle.

Découvrez comment Lorient s’est trouvée projetée au coeur de la Bataille de l’Atlantique.

©Patrice Goupil – Morbihan Tourisme