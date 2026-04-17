Bruère-Allichamps

Le bois et les moines de Noirlac

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Comprendre les usages du bois au Moyen Age dans le quotidien des moines et dans l’architecture tonneaux du cellier, charpente du dortoir des convers,… Apprendre en s’amusant, tel est le but !

L’abbaye de Noirlac se situe encore aujourd’hui au pied de la forêt de Meillant et dès les origines, à l’arrivée des moines dans la région, le bois est omniprésent dans leur quotidien. C’est une source essentielle utilisée de diverses manières selon leurs besoins. Les moines vont cohabiter et faire un bon usage du bois bois de construction, bois nourricier, usage domestique du bois, bois de sculpture,… C’est sous une forme ludique que ces usages sont abordés jeux de devinettes, puzzles et d’autres surprises agrémentent la visite et permettent ainsi d’en apprendre plus sur l’univers du bois et sur le quotidien des moines. 6 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Understand the uses of wood in the Middle Ages in the daily life of monks and in architecture: barrels in the cellar, framework in the convers dormitory, etc. The aim is to learn while having fun!

L’événement Le bois et les moines de Noirlac Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY