Le boudoir Turc de Marie-Antoinette, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Le boudoir Turc de Marie-Antoinette 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:15:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:45:00+02:00

Dissimulé dans un entresol du Château au-dessus de la chambre de parade de la reine, le boudoir Turc est l’espace d’intimité de Marie-Antoinette à Fontainebleau. Aménagé en 1777 sur des plans de l’architecte Richard Mique et décoré par les frères Rousseau, il témoigne du goût de l’Ancien Régime pour un Orient rêvé !

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art