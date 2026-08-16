Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Une comédie de Molière

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain ne rêve que d’une chose devenir gentilhomme. Il utilise, à cette fin, tous les moyens que sa richesse lui donne et s’entoure, à grands frais, de professionnels en tout genre, maître d’armes, professeur de chant, de danse, philosophe…

Son désir est tellement fort qu’il refuse à sa fille, Lucile, la main de son jeune prétendant, Cléonte, n’étant pas lui-même gentilhomme. Ce dernier devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour arriver à ses fins…

Une comédie de Molière

Riche bourgeois, Monsieur Jourdain ne rêve que d’une chose devenir gentilhomme. Il utilise, à cette fin, tous les moyens que sa richesse lui donne et s’entoure, à grands frais, de professionnels en tout genre, maître d’armes, professeur de chant, de danse, philosophe…

Son désir est tellement fort qu’il refuse à sa fille, Lucile, la main de son jeune prétendant, Cléonte, n’étant pas lui-même gentilhomme. Ce dernier devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour arriver à ses fins… .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A Comedy by Molière

Monsieur Jourdain, a wealthy bourgeois, dreams of only one thing: becoming a gentleman. To this end, he uses every means his wealth affords him and, at great expense, surrounds himself with “professionals” of all kinds—a fencing master, a singing and dancing teacher, a philosopher…

His desire is so strong that he refuses to allow his daughter, Lucile, to marry her young suitor, Cléonte, simply because Cléonte is not a gentleman himself. Cléonte will have to use a great deal of ingenuity to achieve his ends…

L’événement Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME