Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre Saint-Valery-sur-Somme
mardi 17 novembre 2026 · Saint-Valery-sur-Somme
Informations pratiques
Saint-Valery-sur-Somme
Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre
2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Une comédie de Molière
Riche bourgeois, Monsieur Jourdain ne rêve que d’une chose devenir gentilhomme. Il utilise, à cette fin, tous les moyens que sa richesse lui donne et s’entoure, à grands frais, de professionnels en tout genre, maître d’armes, professeur de chant, de danse, philosophe…
Son désir est tellement fort qu’il refuse à sa fille, Lucile, la main de son jeune prétendant, Cléonte, n’étant pas lui-même gentilhomme. Ce dernier devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour arriver à ses fins…
Une comédie de Molière
Riche bourgeois, Monsieur Jourdain ne rêve que d’une chose devenir gentilhomme. Il utilise, à cette fin, tous les moyens que sa richesse lui donne et s’entoure, à grands frais, de professionnels en tout genre, maître d’armes, professeur de chant, de danse, philosophe…
Son désir est tellement fort qu’il refuse à sa fille, Lucile, la main de son jeune prétendant, Cléonte, n’étant pas lui-même gentilhomme. Ce dernier devra faire preuve de beaucoup d’imagination pour arriver à ses fins… .
2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France
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English :
A Comedy by Molière
Monsieur Jourdain, a wealthy bourgeois, dreams of only one thing: becoming a gentleman. To this end, he uses every means his wealth affords him and, at great expense, surrounds himself with “professionals” of all kinds—a fencing master, a singing and dancing teacher, a philosopher…
His desire is so strong that he refuses to allow his daughter, Lucile, to marry her young suitor, Cléonte, simply because Cléonte is not a gentleman himself. Cléonte will have to use a great deal of ingenuity to achieve his ends…
L’événement Le bourgeois gentilhomme par la Compagnie Tortue Théâtre Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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