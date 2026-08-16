Revue Saphir par la Cie Métronome Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Revue Saphir par la Cie Métronome

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Le grand rendez-vous du cabaret

Durant deux heures, les chanteurs et danseurs de la Cie Métronome monteront sur scène pour éblouir petits et grands.

Cet évènement, à présent une tradition annuelle, permet de réunir un public autour d’un spectacle cabaret où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une part au music-hall traditionnel.

La troupe nous fera voyager dans un bouquet de chansons des années 60 à nos jours, avec des chorégraphies surprenantes et endiablées. Plumes et strass seront au rendez-vous, pour un show à ne pas manquer !

Le grand rendez-vous du cabaret

Durant deux heures, les chanteurs et danseurs de la Cie Métronome monteront sur scène pour éblouir petits et grands.

Cet évènement, à présent une tradition annuelle, permet de réunir un public autour d’un spectacle cabaret où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une part au music-hall traditionnel.

La troupe nous fera voyager dans un bouquet de chansons des années 60 à nos jours, avec des chorégraphies surprenantes et endiablées. Plumes et strass seront au rendez-vous, pour un show à ne pas manquer ! .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

The Big Cabaret Event

For two hours, the singers and dancers of the Cie M%E9tronome will take the stage to dazzle audiences of all ages.

This event, now an annual tradition, brings audiences together for a cabaret show where modernity takes center stage, while still making room for traditional music hall.

The troupe will take us on a journey through a medley of songs from the 1960s to the present day, featuring surprising and wild choreography. Feathers and rhinestones will be in full force for a show you won’t want to miss!

L’événement Revue Saphir par la Cie Métronome Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME