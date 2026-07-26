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Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris

Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Studio de l'Ermitage
Adresse
8 Rue de l'Ermitage
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif sur place : 22 EUR Prévente : 18 EUR

Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure…

Du reggae chaud, chaud, chaud ! Des animaux sauvages, la douceur d’un vieux slow, d’une pincée de rétro en soupçon d’électro… Une bouffée de fraicheur, un hip-hop engagé, une cumbia lascive…

Les garçons et les filles du Bringuebal vous attendent pour vous mêler à eux dans une joyeuse transe ! Se réunir, se dégourdir les jambes et tomber amoureux, pousser la chansonnette ou chanter à tue-tête…

Un seul mot d’ordre : Fête !

Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure…
Le samedi 19 septembre 2026
de 21h00 à 23h00
payant Tarif sur place : 22 EUR
Prévente : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T23:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage  75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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