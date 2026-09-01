Le Cabaret improvisé de la TIR Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Le Cabaret improvisé de la TIR

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Théâtre d’impro. Entre imagination débordante et complicité assumée, entre univers loufoques et émotions sincères, quatre comédiens de la troupe d’impro de Rennes se mettent au défi. Mille possibilités et pas la moindre idée de ce qui va arriver. Ça rit, ça déraille, ça touche. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Le Cabaret improvisé de la TIR Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande