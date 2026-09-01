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AGENDA · Augan

Le Cabaret improvisé de la TIR Le Champ Commun Augan

vendredi 25 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Le Cabaret improvisé de la TIR

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Théâtre d’impro. Entre imagination débordante et complicité assumée, entre univers loufoques et émotions sincères, quatre comédiens de la troupe d’impro de Rennes se mettent au défi. Mille possibilités et pas la moindre idée de ce qui va arriver. Ça rit, ça déraille, ça touche.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Le Cabaret improvisé de la TIR Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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