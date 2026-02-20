Le cadastre des plans aux matrices Bourges

Le cadastre des plans aux matrices

Initiez-vous à la lecture du cadastre ancien et retracez l’histoire d’une maison ou d’une parcelle aux Archives du Cher.

Dans le cadre des ateliers Retour aux sources , les Archives départementales du Cher proposent une séance consacrée au cadastre, intitulée Des plans aux matrices . Cet atelier gratuit vous invite à découvrir les plans topographiques, états de section et matrices cadastrales utilisés depuis le XIXe siècle pour fixer l’impôt foncier. Vous apprendrez à retracer l’histoire d’une maison ou d’une parcelle (champ, prairie, bois…) et à comprendre la richesse de ces documents parfois complexes. Rendez-vous samedi 14 mars de 10h à 12h. Atelier limité à 12 personnes, sur inscription obligatoire par téléphone ou par mail. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Learn how to read old land registers and trace the history of a house or plot of land in the Cher Archives.

