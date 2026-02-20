Le cadastre des plans aux matrices Bourges
samedi 14 mars 2026.
Le cadastre des plans aux matrices
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-03-14 10:00:00 à 2026-03-14 12:00:00
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Initiez-vous à la lecture du cadastre ancien et retracez l’histoire d’une maison ou d’une parcelle aux Archives du Cher.
Dans le cadre des ateliers Retour aux sources , les Archives départementales du Cher proposent une séance consacrée au cadastre, intitulée Des plans aux matrices . Cet atelier gratuit vous invite à découvrir les plans topographiques, états de section et matrices cadastrales utilisés depuis le XIXe siècle pour fixer l’impôt foncier. Vous apprendrez à retracer l’histoire d’une maison ou d’une parcelle (champ, prairie, bois…) et à comprendre la richesse de ces documents parfois complexes. Rendez-vous samedi 14 mars de 10h à 12h. Atelier limité à 12 personnes, sur inscription obligatoire par téléphone ou par mail. .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr
English :
Learn how to read old land registers and trace the history of a house or plot of land in the Cher Archives.
