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Le Café Musical spécial « bandes originales » (Festival Effervescence), Médiathèque de Mâcon, Mâcon

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon

Le Café Musical spécial « bandes originales » (Festival Effervescence), Médiathèque de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Mâcon
Adresse
23 rue de la république 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Le Café Musical spécial « bandes originales » (Festival Effervescence) Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

À l’occasion du Festival de cinéma Effervescence, les médiathécaires ont pioché dans les réserves pour vous présenter des bandes-originales cultes, oubliées ou à redécouvrir, et vous attendent pour échanger autour des musiques de films qui vous ont fait vibrer.

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la république 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 26 http://mediatheque.macon.fr
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© Dhea Pramesti de Visula Co / Canva

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