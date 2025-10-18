Le Café Musical spécial « bandes originales » (Festival Effervescence), Médiathèque de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Le Café Musical spécial « bandes originales » (Festival Effervescence) Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

À l’occasion du Festival de cinéma Effervescence, les médiathécaires ont pioché dans les réserves pour vous présenter des bandes-originales cultes, oubliées ou à redécouvrir, et vous attendent pour échanger autour des musiques de films qui vous ont fait vibrer.

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la république 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 90 26 http://mediatheque.macon.fr

Biblis en folie 2026

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