Le campus Carnot se dévoile, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Nancy

Informations pratiques

Le campus Carnot se dévoile 19 et 20 septembre Faculté de droit, sciences économiques et gestion Meurthe-et-Moselle

Gratuit mais inscription préalable obligatoire par mail. 2 groupes de 12 personnes partiront toutes les 30 minutes de 13h00 à 16h45, pour 45 minutes de visites guidées par les étudiants du campus. Donner par mail l’horaire des visites souhaité (2-3 choix)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis sa construction en 1862 par l’architecte nancéien Prosper Morey, le palais de l’académie n’a eu de cesse d’évoluer au gré de ses occupations et constructions annexes successives.

Salon Napoléon III, amphis historiques comme modernes, escalier d’honneur, salle des plaidoiries, verrière et mobilier art déco… arpentez la faculté et la bibliothèque à la découverte d’un patrimoine insolite et caché.

Faculté de droit, sciences économiques et gestion 13 place Carnot, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 74 19 00 http://www.fac-droit.univ-lorraine.fr [{« type »: « email », « value »: « dseg-decanat-com@univ-lorraine.fr »}] La faculté de droit de Nancy est initialement celle de Pont-à-Mousson, créée par une Bulle du Pape Grégoire XIII en 1572. En 1768, Louis XV transfère l’Université de Pont-à-Mousson à Nancy. Le 11 novembre 1778, les facultés de droit et de médecine s’installent solennellement dans le Palais de l’Université, l’actuelle Bibliothèque Municipale de Nancy.

Le décret du 7 ventôse an III (25 février 1795) crée les Écoles Centrales, supprimant tous les anciens établissements d’instruction publique.

La loi du 1er mai 1802 sur l’instruction publique crée les Écoles Spéciales, qui remplacent les Écoles Centrales des départements. Celle de la Meurthe, à Nancy, est fermée officiellement le 1er nivôse an XII (23 décembre 1803), entraînant, avec elle, la fin de l’enseignement du droit à Nancy. Les Écoles Spéciales deviennent facultés de droit par la loi du 10 mai1806 créant l’Université Impériale.

La faculté de droit de Nancy sera rétablie par décret du 9 janvier 1864.

Depuis sa construction en 1862 par l’architecte nancéien Prosper Morey, le palais de l’académie n’a eu de cesse d’évoluer au gré de ses occupations et constructions annexes successives.

©DSEG Nancy