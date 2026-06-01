Le Cap Atelier d’Art Textile Le Cap Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Le Cap Atelier d’Art Textile

Le Cap 42 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Le CLAP a le plaisir de vous inviter à participer à un atelier d’Art Textile/ Tufting avec Agnès Uthurriague.

Créez votre œuvre tuftée et personnalisée de 40×40 cm, un accompagnement pas à pas, entre geste, texture et plaisir de faire !

Réservation obligatoire ! .

Le Cap 42 Rue du Palais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 02 04

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English : Le Cap Atelier d’Art Textile

L’événement Le Cap Atelier d’Art Textile Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Haut Val De Sèvre