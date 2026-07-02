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Le Cas Pucine null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

jeudi 8 avril 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
jeudi 8 avril 2027
Lieu
null Place de Gaulle et de la Résistance
Adresse
La Maison du Peuple
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif

Belfort

Le Cas Pucine

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08
fin : 2027-04-08

Date(s) :
2027-04-08

Le Cas Pucine en spectacle à Talant, Belfort et Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une araignée dans la tête.

Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant.

Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout, se prend pour le roi du monde !

C’est agaçant et ça sent la passe d’armes,

C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle …   .

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le Cas Pucine

L’événement Le Cas Pucine Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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