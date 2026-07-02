Le Cas Pucine null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

jeudi 8 avril 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Belfort

Le Cas Pucine

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Le Cas Pucine en spectacle à Talant, Belfort et Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une araignée dans la tête.

Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant.

Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout, se prend pour le roi du monde !

C’est agaçant et ça sent la passe d’armes,

C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle … .

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Cas Pucine

L’événement Le Cas Pucine Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)