Le Chant des Baleines Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
mardi 16 février 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Le Chant des Baleines
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 15:00:00
fin : 2027-02-16
Date(s) :
2027-02-16
Au cœur d’un théâtre d’ombres délicat, Le Chant des Baleines invite petits et grands à suivre le voyage d’une jeune fille déracinée.
Guidée par la voix de sa mère, seul souvenir de son passé, elle nous propose de retraverser avec elle ses paysages, de revivre son voyage ; parcours sur les traces de ses origines. Chaque tableau devient alors pour chacun une porte ouverte vers ses propres émotions et son imaginaire.
En filigrane et avec douceur, la cie Histoire de aborde ici le thème de l’exil. Partir, laisser derrière soi, mais aussi redécouvrir, rencontrer, renaître.
Pensé pour le jeune public mais dédié à toute la famille, ce spectacle tendre propose une expérience sensible où se mêlent musique, narration et poésie visuelle. Une invitation à écouter ce chant d’espoir, et se laisser bercer par la beauté de ceux qui trouvent un chemin possible vers l’ailleurs. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Le Chant des Baleines
L’événement Le Chant des Baleines Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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