Le Chant des Baleines Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Le Chant des Baleines

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 15:00:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

Au cœur d’un théâtre d’ombres délicat, Le Chant des Baleines invite petits et grands à suivre le voyage d’une jeune fille déracinée.

Guidée par la voix de sa mère, seul souvenir de son passé, elle nous propose de retraverser avec elle ses paysages, de revivre son voyage ; parcours sur les traces de ses origines. Chaque tableau devient alors pour chacun une porte ouverte vers ses propres émotions et son imaginaire.

En filigrane et avec douceur, la cie Histoire de aborde ici le thème de l’exil. Partir, laisser derrière soi, mais aussi redécouvrir, rencontrer, renaître.

Pensé pour le jeune public mais dédié à toute la famille, ce spectacle tendre propose une expérience sensible où se mêlent musique, narration et poésie visuelle. Une invitation à écouter ce chant d’espoir, et se laisser bercer par la beauté de ceux qui trouvent un chemin possible vers l’ailleurs. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Le Chant des Baleines

L’événement Le Chant des Baleines Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)