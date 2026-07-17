Le chant des lions, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 9 octobre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Le chant des lions Vendredi 9 octobre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 40 € – 2e série : 36 € – Abonné 1re série : 37 € – Moins de 26 ans : 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

DE JULIEN DELPECH ET ALEXANDRE FOULON

MISE EN SCÈNE CHARLOTTE MATZNEFF

AVEC MARINA PANGOS, ÉRIC CHANTELAUZE, THIERRY PIETRA, THIBAULT PINSON, ÉLODIE COLIN, MEHDI BOURAYOU

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE MANOULIA JEANNE

SCÉNOGRAPHIE ANTOINE MILIAN

LUMIÈRE MOÏSE HILL

COSTUMES CORINNE ROSSI

CHORÉGRAPHIE MARIEJO BUFFON

MUSIQUE MEHDI BOURAYOU

COPRODUCTION KI M’AIME ME SUIVE, LE THÉÂTRE TRISTAN BERNARD ET LE GRENIER DE BABOUCHKA

DURÉE 1H30

Quand une chanson bouleverse le cours de l’Histoire !

Paris, 1933. Germaine Sablon, l’une des chanteuses les plus populaires de la capitale, se produit dans un cabaret. Dans le public, Joseph Kessel, journaliste, auteur, aviateur et aventurier. Leur coup de foudre est immédiat mais la guerre arrive et transforme la vie des deux amants…

Aujourd’hui, toutes les chansons de Germaine Sablon sont tombées dans l’oubli…

Toutes, sauf une. Celle qu’ils ont créée ensemble : « Le Chant des partisans ».

Après le succès du spectacle « Les Téméraires » dédié à l’affaire Dreyfus, Julien Delpech et Alexandre Foulon ont choisi de mettre librement en lumière la petite histoire dans la grande.

Entre cabaret et passion, un hommage vibrant et passionnant à la Résistance servie par une mise en scène dynamique de Charlotte Matzneff où musique et bruitages sont exécutés en direct.

Le triomphe du dernier Festival Off d’Avignon.

« Puissant ! » LE PARISIEN

« Une histoire qui impressionne, émeut et reste en tête longtemps » TÉLÉRAMA TTT

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Fabienne Rappeneau