Tours

Le chant des voyageurs Miel et Sang

15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les voix des femmes célèbrent la résilience à travers les chants traditionnels du monde.

Miel et Sang est un spectacle musical porté par dix femmes, dix voix puissantes et singulières, qui font résonner les chants traditionnels du monde entier.

Les voix des femmes célèbrent la résilience à travers les chants traditionnels du monde.

Miel et Sang est un spectacle musical porté par dix femmes, dix voix puissantes et singulières, qui font résonner les chants traditionnels du monde entier. Accompagnées par la guitare, la clarinette, la flûte et les percussions, elles tissent un paysage du travail quotidien, du rythme des saisons, de la fatigue des corps mais aussi de la solidarité et de la force des femmes.

Les mélodies transmises de génération en génération évoquent les blessures de guerre, les départs, les absences et les espoirs fragiles mais aussi la séduction, la sensualité, l’insouciance des fêtes et la joie de vivre qui survit même dans les existences les plus rudes. 15 .

15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mundovox.resa@gmail.com

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English :

Women’s voices celebrate resilience through the world’s traditional songs.

Miel et Sang is a musical performance by ten women, ten powerful, singular voices, who make traditional songs from all over the world resonate.

L’événement Le chant des voyageurs Miel et Sang Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par Tours Val de Loire Tourisme