Le chant intérieur – Chants bauls du Bengale Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

La tradition baul est une tradition populaire vivante de l’Inde, aux racines anciennes. Pourtant, ce qui la rend véritablement intemporelle, c’est la richesse de sa poésie et la profondeur philosophique de ses chants. Le baul est un ménestrel dont les chants transcendent le temps, enracinés dans l’appel éternel du cœur qui, à travers les images poétiques des chants, se manifeste comme la quête du “l’Homme du Cœur” (Moner Manush) ou le désir de reconnaître “l’Oiseau inconnu” (Ochin Pakhi) , deux métaphores renvoyant au mystère de notre être intérieur.

Ananda Gopal Das Baul (né en 1960) est un chanteur et artiste traditionnel de renom, représentant la tradition musicale baul du Bengale-Occidental. Depuis près de quarante ans, il fait rayonner l’essence de la musique baul à travers le monde, captivant le public par sa voix à la fois expressive et empreinte de douceur, ainsi que par sa maîtrise d’instruments traditionnels tels que l’Ananda Lahari, les karatal, la dubki et bien d’autres.

Ananda Gopal Das incarne véritablement l’essence du savoir traditionnel baul. Né au sein d’une famille baul, il est l’héritier authentique d’une lignée de sept générations de musiciens et partage un vaste répertoire transmis de génération en génération. Plus qu’un concert, sa rencontre est un voyage au cœur du paysage culturel du Bengale, enrichi de subtiles touches des riches traditions populaires de la région, faisant écho aux rythmes vibrants du Jhumur et aux mélodies mélancoliques du Bhatiyali, magnifiquement portés par la chaleur et la beauté lyrique de sa voix.

Ananda Gopal Das Baul – chant et instruments traditionnels (karatal, dubki, ananda lahari, ektara, harmonium)

Kriste Slaje – chant et instruments traditionnels (karatal, duggi, ektara, ghunghur)

La tradition baul est une tradition populaire vivante de l’Inde, aux racines anciennes. Ce qui la rend intemporelle, c’est la richesse de sa poésie et la profondeur philosophique de ses chants.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 18h00 à 19h30

payant plein tarif : 20 EUR

tarif réduit : 15 EUR

tarif enfant : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/events/1369141821417583/ https://www.facebook.com/events/1369141821417583/



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