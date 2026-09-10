Le chantier des savoir-faire, Campus Versailles, Versailles

Informations pratiques

Le chantier des savoir-faire Samedi 19 septembre, 10h00 Campus Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Face au Château de Versailles, l’aile de Saint-Cloud de la Grande Écurie du Roi est aujourd’hui silencieuse et inoccupée.

Ancien lieu de vie, au cœur des activités diplomatiques de la Cour et lieu de transmission, ce patrimoine qui a traversé les époques s’apprête à renaître.

Avec le Campus Versailles, dédié aux métiers de l’artisanat, ce lieu retrouvera bientôt sa vocation : accueillir la formation, les savoir-faire et former les artisans qui feront vivre le patrimoine d’hier et de demain. Derrière la restauration de l’aile de Saint-Cloud, emblème du patrimoine Versaillais, se cache un projet de transmission des savoir-faire et d’innovation inédit.

À travers des ateliers d’initiation, des démonstrations, des témoignages et une visite, explorez l’histoire de la Grande Écurie et les métiers de l’artisanat que fait renaitre et (re)découvrir le Campus Versailles.

Campus Versailles Grande Écurie Château de Versailles – Avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://campusversailles.fr/campus-versailles/ Le Campus Versailles est un réseau et un lieu où découvrir, pratiquer et se former aux métiers du patrimoine et de l’artisanat.

Inauguré en 2021 au cœur de la Grande Écurie du château de Versailles, il intervient sur 5 filières d’excellence : métiers d’art, patrimoine bâti, horticulture et paysage, gastronomie et tourisme. Il a pour ambition de transmettre et enrichir les compétences et les savoir-faire au service d’une nouvelle génération d’artisans. Le Campus Versailles est situé dans la Grande Ecurie du Roi, en face du Château de Versailles. Il est accessible au 3 avenue Rockefeller.

Visite libre et atelier d’initiation

©Caroline Dauger – Campus Versailles