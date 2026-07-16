Le Chaos qui me donne la vie – Atlas d’un pays imaginé | Oleñka Carrasco & La Chica, La Chambre, Strasbourg

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Le Chaos qui me donne la vie – Atlas d’un pays imaginé | Oleñka Carrasco & La Chica 6 février – 28 mars 2027 La Chambre Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T14:00:00+01:00 – 2027-02-06T19:00:00+01:00

Fin : 2027-03-28T14:00:00+02:00 – 2027-03-28T19:00:00+02:00

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est un projet né de notre rencontre, de la nécessité commune de donner une forme sensible à l’expérience de l’exil. À quatre mains, nous développons une traversée où photographie, son, musique, archives et gestes performatifs deviennent des outils pour raconter ce qui persiste d’un territoire lorsque celui-ci se fracture, se disperse ou se transforme dans la mémoire. Le projet prend racine à El Callao, au sud-est du Venezuela, territoire marqué par les migrations antillaises venues travailler dans les mines d’or après l’abolition de l’esclavage. Là-bas, le carnaval, le calypso et le créole témoignent encore aujourd’hui de ces circulations humaines, culturelles et linguistiques. Cette mémoire d’un territoire autrefois construit par les migrations entre aujourd’hui en résonance avec l’exode vénézuélien contemporain, l’un des plus importants déplacements de population au monde.

À partir de cette histoire, nous avons entrepris un voyage à travers plusieurs territoires de la Caraïbe et l’Amazonie – Guadeloupe, Trinidad et Tobago, Guyane française – auxquels s’ajoute un quatrième territoire, invisible et fantasmé : le Venezuela lui-même. Chaque chapitre du projet constitue un espace de recherche, de reconnexion et de projection. Nous y avons cherché des traces capables de nous rapprocher de notre pays : des rythmes, des langues, des rituels, des corps en mouvement, des paysages sonores, des formes de célébration et de résistance.

En Guadeloupe, nous avons été traversées par la puissance collective du carnaval, les groupes à peau, les déboulés et la force politique de la créolité. À Trinidad et Tobago, nous avons plongé dans les origines du calypso, les sound systems, les steel bands et l’immensité sensorielle de la fête, tout en nous confrontant à la violence des réalités migratoires contemporaines dans la région caribéenne. En Guyane française, le projet poursuit cette réflexion autour des circulations, des frontières et des territoires amazoniens partagés.

Au cœur de cette recherche, notre collaboration est devenue un espace de transformation. Les images nourrissent les compositions musicales de La Chica ; les sons enregistrés sur place traversent les installations, contaminent les photographies, déplacent les récits. Nous ne cherchons pas à produire un document sur l’exil, mais une expérience immersive où le spectateur puisse ressentir les tensions entre absence et présence, mémoire et disparition, fête et effondrement.

Cet « atlas d’un pays imaginé » tente ainsi de cartographier une géographie intérieure : celle des territoires que l’on continue à porter en soi lorsque vivre loin de sa terre devient une condition permanente.

Oleñka Carrasco & La Chica

Le Prix Swiss Life à 4 mains, décerné par la Fondation Swiss Life, est l’unique prix photographie et musique en France. Destiné à révéler ou valoriser des talents, ce prix artistique récompense tous les deux ans un projet de création croisée et originale d’un·e photographe et d’un·e compositeur·rice.

Les artistes remercient leur partenaire Pro Image Service.

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est un projet né de notre rencontre, de la nécessité commune de donner une forme sensible à l’expérience de l’exil…

Oleñka Carrasco, Le Chaos Qui Me Donne La Vie, 2026, ADAGP