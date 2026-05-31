Le château de Fontainebleau invite Orchestre à l’École, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Le château de Fontainebleau invite Orchestre à l’École Dimanche 21 juin, 13h15 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:15:00+02:00 – 2026-06-21T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:15:00+02:00 – 2026-06-21T15:15:00+02:00

Le château de Fontainebleau invite l’association Orchestre à l’École à proposer quatre concerts dans le Jardin Anglais du musée pour la Fête de la musique !

Au programme, les concerts des orchestres à l’école suivants :

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE de PARS LES ROMILLY

COLLÈGE CHRISTINE DE PISAN de PERTHES EN GATINAIS

ÉCOLE PETIT VAUGIRARD de MONTEREAU FAULT YONNE

COLLÈGE LE GRAND CHAMP de GREZ EN BOUERE

« Orchestre à l’École » est un dispositif qui transforme une classe en orchestre pendant 3 ans qui défend au quotidien les valeurs de parité, d’égalité, de diversité et d’inclusivité par la création d’orchestres scolaires partout en France (1 638 orchestres actifs dans 100 départements, soient 44 037 enfants concernés). Reconnue d’utilité publique et sous convention cadre avec 3 ministères, l’association Orchestre à l’Ecole soutient le 1er projet éducatif et culturel à vocation sociale au sein de l’école.

Plus d’informations : https://www.orchestre-ecole.com/

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.orchestre-ecole.com/ »}]

Le château de Fontainebleau invite l’association Orchestre à l’École à proposer quatre concerts dans le Jardin Anglais du musée pour la Fête de la musique !

© Orchestre à l’École