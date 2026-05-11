Le château de la Calade Le charme unique d’une bastide d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Le château de la Calade Le charme unique d’une bastide d’Aix

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 15h30.

Dimanche 19 juillet 2026 de 10h30 à 12h. Rendez-vous sur place 60 Route de la Calade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 15:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-19

En franchissant ses portes, vous serez immédiatement transporté dans une autre époque. Vous découvrirez l’élégance de cette bastide, née de la transformation d’une tour de défense construite en 1411.

Imaginons ensemble la vie d’Hiérôme Duranti, conseiller du roi, qui fit de cette propriété un lieu de villégiature idéal.

Dès l’entrée, l’imposant quadrilatère à deux étages, avec ses tours majestueuses, sa cour d’honneur et sa porte en pierre de Rognes ornée du blason familial, captivera vos yeux et éveillera votre curiosité. Poussons les portes de ce domaine pour explorer ses somptueux intérieurs. L’escalier d’honneur, classé monument historique, est l’un des plus remarquables du pays d’Aix, avec ses gypseries exceptionnelles réalisées par l’artisan aixois Jean Gourret. Chaque détail, chaque motif sculpté dans le plâtre, raconte une histoire des scènes pastorales aux blasons familiaux, en passant par des paysages provençaux illustrés avec une finesse inégalée. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Le salon des Tapisseries vous séduira avec ses papiers peints panoramiques de 1804, intitulés Les Jardins de Bagatelle , parmi les plus anciens exemplaires en France. D’autres trésors vous attendent au fil des salles de la bâtisse, lors de cette visite guidée par Mylène, guide-conférencière de Secrets d’ici.

Chaque recoin du château respire la richesse de son passé et la passion de ceux qui l’ont préservé à travers les siècles. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir ce joyau caché de notre patrimoine. Une visite inoubliable vous attend !



➜ Visite à pied Visite non adaptée aux personnes en fauteuil roulant

➜ Langue en français

➜ Durée 1h30 environ

➜ Animaux interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

Rendez-vous sur place 60 Route de la Calade Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As you pass through its gates, you’ll immediately be transported to another era. You’ll discover the elegance of this bastide, born of the transformation of a defensive tower built in 1411.

L’événement Le château de la Calade Le charme unique d’une bastide d’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence