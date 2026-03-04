LE CHATEAU DE NOTRE MERE JOSEPHINE BAKER, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

LE CHATEAU DE NOTRE MERE JOSEPHINE BAKER Dimanche 8 mars, 14h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T15:22:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:30:00+01:00 – 2026-03-08T15:22:00+01:00

Dans le cadre de Présentes !, une programmation en écho avec la journée internationale des droits des femmes

Séance suivie d’un échange avec Brian Bouillon Baker, fils de Joséphine Baker. Il a notamment oeuvré pour l’entrée de sa mère au Panthéon.

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=408LY »}]

