Scarlet et l’éternité, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Scarlet et l’éternité Jeudi 23 avril, 14h15 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:15:00+02:00 – 2026-04-23T16:07:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:15:00+02:00 – 2026-04-23T16:07:00+02:00

Suivie d’un quiz autour de l’animation japonaise avec affiches de film à gagner !

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=6WIPE »}]

Ciné-quiz – Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à l’épée se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue et grièvement blessée elle se retrouve pr… espace georges simenon Scarlet et l’éternité