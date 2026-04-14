Ma frère, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
Ma frère, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois mardi 21 avril 2026.
Ma frère Mardi 21 avril, 16h00 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:52:00+02:00
Fin : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:52:00+02:00
Suivie d’une rencontre avec les deux réalisatrices du film !
Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=7QHK9 »}]
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