Les Petits Gourmands, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
Les Petits Gourmands, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois jeudi 23 avril 2026.
Les Petits Gourmands Jeudi 23 avril, 10h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T10:30:00+02:00 – 2026-04-23T11:03:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:30:00+02:00 – 2026-04-23T11:03:00+02:00
Suivie d’un quiz gourmand autour des films !
Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=SZ1WR »}]
Ciné-quiz – Un programme de 7 films d’animation. Paresseux de Julia Ocker, Rita et Crocodile, les biscuits de Noël de Siri Melchior, Mojappi : à moi ! de Nijitaro, Une nuit à la boulangerie de Mari… espace georges simenon Les Petits Gourmands
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