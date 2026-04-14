Les Petits Gourmands, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Les Petits Gourmands Jeudi 23 avril, 10h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:30:00+02:00 – 2026-04-23T11:03:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:30:00+02:00 – 2026-04-23T11:03:00+02:00

Suivie d’un quiz gourmand autour des films !

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=SZ1WR »}]

Ciné-quiz – Un programme de 7 films d’animation. Paresseux de Julia Ocker, Rita et Crocodile, les biscuits de Noël de Siri Melchior, Mojappi : à moi ! de Nijitaro, Une nuit à la boulangerie de Mari… espace georges simenon Les Petits Gourmands