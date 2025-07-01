Le château de Pouilly se raconte et se réinvente, Parc du château de Pouilly, Dijon

Informations pratiques

Le château de Pouilly se raconte et se réinvente Dimanche 20 septembre, 14h30 Parc du château de Pouilly Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visiteurs seront accompagnés par un guide costumé qui leur contera l’histoire du château.

Un quiz leur sera proposé ainsi qu’un parcours dans les rues mémorables du quartier.

Les enfants pourront découvrir les joies de l’équitation sur des poneys.

L’Italie de Garibaldi inspirera le répertoire de la chorale.

Buvette et stand de gaufres seront à votre disposition.

Parc du château de Pouilly 12 rue Matisse, 21000 DIJON Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 72 16 13 26 https://lesamisduchateaudepouilly.fr https://www.youtube.com/@LeChâteaudePouilly Le château de Pouilly et son parc du XVIIIe siècle

Visite commentée costumée, quiz, parcours historique, chorale, balade poney, buvette Tram T2 arrêt Nation

Bus L6 arrêt Place Granville

Les visiteurs seront accompagnés par un guide costumé qui leur contera l’histoire du château.

© Thierry Delorme