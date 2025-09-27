Angers

Le Château de Villevêque sous les étoiles

44 Rue du Général de Gaulle,Villevêque Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous au château de Villevêque pour vivre une soirée spéciale, la tête dans les étoiles. .

44 Rue du Général de Gaulle,Villevêque Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 88 07 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

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L’événement Le Château de Villevêque sous les étoiles Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers