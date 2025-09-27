Le Château de Villevêque sous les étoiles Angers
Le Château de Villevêque sous les étoiles Angers samedi 29 août 2026.
Angers
Le Château de Villevêque sous les étoiles
44 Rue du Général de Gaulle,Villevêque Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rendez-vous au château de Villevêque pour vivre une soirée spéciale, la tête dans les étoiles. .
44 Rue du Général de Gaulle,Villevêque Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 88 07 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
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English :
L’événement Le Château de Villevêque sous les étoiles Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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