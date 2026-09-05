Le Château d’eau, Château d’eau, Bourges

Informations pratiques

Le Château d’eau Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00 Château d’eau Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Visites guidées 45 minutes, RDV au pied du château d’eau, côté place Seraucourt.

Château d’eau Place Séraucourt 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 80 13 http://ville-bourges.fr Château d’eau conçu par l’architecte et aéronaute Albert Tissandier, ouvrage alimenté par une usine de captage installée dans la vallée de l’Auron, mis en service en 1867.

La salle de circulation de l’ancien château d’eau, accueille depuis 1998 des expositions d’art contemporain.

Visites guidées 45 minutes, RDV au pied du château d’eau, côté place Seraucourt.

©Direction des Musées et des Monuments Historiques