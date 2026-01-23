Le Château des Carpathes Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Le Château des Carpathes

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 19:00:00

fin : 2027-01-15 20:35:00

Date(s) :

2027-01-15

Tout public

Le Château des Carpathes

D’après le roman de Jules Verne

Mise en scène Émilie Capliez

Spectacle musical et familial, Le Château des Carpathes est une adaptation contemporaine envisagée comme une expédition extraordinaire dans les paysages d’Europe centrale où la science rencontre la fiction.

Écrit par Jules Verne en 1892, ce roman gothique est un voyage fictionnel vers un énigmatique petit village en plein cœur de la Transylvanie. Dans une atmosphère mystérieuse où règne le surnaturel, les habitants vivent terrifiés par un château qui serait, dit-on, hanté. Un certain voyageur du nom de Franz de Telek ose gravir la montagne et tente de gagner l’édifice. Tout comme le Baron de Gortz, descendant des propriétaires du château, il demeure fasciné par la Stilla, grande cantatrice d’opéra. Les deux hommes se mettent alors en quête de posséder l’objet de leur désir. Pour mettre en lumière cette œuvre littéraire, Émilie Capliez met en scène un livre d’images et confie la création musicale à la compositrice de jazz Airelle Besson, avec, aux côtés des comédiens, une chanteuse et trois instrumentistes.

Parole de la metteuse en scène

Ce qui me plaît surtout, c’est la dimension de suspense, de ce qu’on ne voit pas, de ce qu’on imagine et avec quoi on joue. Toutes les puissances du spectacle vivant sont mises en œuvre pour rendre compte de cette ambiance du roman.

Émile Capliez

Date Vendredi 15 janvier 19h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 12 ans

Durée 1h35

· Séance relax le vendredi 15 janvier Un assouplissement des codes de la représentation pour que chacun et chacune puisse vivre ses émotions à sa manière et selon ses particularités. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Le Château des Carpathes

L’événement Le Château des Carpathes Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne