le Chili à l’honneur Le Consulat Voltaire Paris samedi 4 juillet 2026.

Le 4 juillet 2026, Las Lanternas investit le Consulat Voltaire à Paris pour une soirée consacrée aux créations chiliennes contemporaines, à la croisée du cinéma, des arts visuels et de la musique.

La programmation cinématographique mettra à l’honneur deux courts-métrages : Memorias perdidas por un huracán imaginario (24 min.), documentaire autobiographique du réalisateur Viktor Luna, originaire d’Ovalle, et Desde tu sombra (20 min.), fiction réalisée par Victor Soto Castillo, artiste originaire de San Antonio.

Une exposition réunira également les œuvres d’Anne-Laure Jullian de la Fuente, Liv Perera et Nico Ink Tattoo, offrant un regard pluriel sur la scène artistique chilienne actuelle.

La soirée accueillera aussi un chinchinero, figure emblématique de la culture populaire chilienne. Entre danse et percussions, cette tradition vivante, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, fera résonner l’esprit des rues chiliennes au cœur de Paris.

Enfin, la fête se poursuivra au rythme de la cumbia avec le groupe Sonora de Luchar, tandis que DJ CUMA accompagnera les différents temps forts de la programmation.

Pensée comme un espace de rencontre et de découverte, cette soirée invite le public à regarder, écouter, danser et célébrer la richesse et la diversité des imaginaires chiliens contemporains.

Ouverture des portes : 18h

Tarif sur place : 15€

Une soirée dédiée aux créations chiliennes contemporaines réunissant projections de courts-métrages, exposition d’art visuel, performance de chinchinero et concert de cumbia au Consulat Voltaire.

Le samedi 04 juillet 2026

de 18h00 à 00h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T18:00:00+02:00_2026-07-04T00:00:00+02:00

Le Consulat Voltaire 14 Avenue Parmentier 75011 Paris



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