Le Ciné Séniors Centre culturel Langeac

Langeac

Le Ciné Séniors

Centre culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-10-28

Le CCAS de langeac propose des séances de cinéma gratuites pour les personnes de 60 ans et plus à 14h30, tous les derniers vendredis du mois, de septembre à juin au Centre Culturel de langeac.

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Centre culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

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English :

The CCAS de langeac offers free cinema screenings for people aged 60 and over at 2.30pm every last Friday of the month from September to June at the Centre Culturel de langeac.

L’événement Le Ciné Séniors Langeac a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier