Le cinéma de Rohmer par Gregory Coutaut Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Le cinéma d’Eric Rohmer serait désuet ? Bourgeois ? Mal joué ? Venez dépoussiérer les idées reçues et redécouvrir, à travers une analyse à la fois ludique et pointue, une filmographie plus pop et fantasque qu’il n’y parait, où les clips vidéo d’Arielle Dombasle côtoient les grands auteurs classiques.

Le journaliste Gregory Coutaut s’est entretenu avec plusieurs collaboratrices régulières du réalisateur (Marie Rivière, Béatrice Romand) pour faire le tour d’une œuvre sans pareil qui continue d’inspirer et influencer les jeunes cinéastes du monde entier.

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Critique de cinéma et programmateur en festivals, Gregory Coutaut est le cofondateur du site LePolyester.com, une revue en ligne gratuite dédiée à l’actualité internationale du cinéma d’auteur, proposant de nombreux textes et entretiens avec des cinéastes. Anciennement conseiller artistique à la Quinzaine des cinéastes, il fait désormais partie du comité de sélection des courts métrages de la Semaine de la critique du Festival de Cannes.

Venez (re)découvrir le cinéma d’Eric Rohmer avec cette conférence du journaliste Gregory Coutaut !

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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