Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis
Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis samedi 30 mai 2026.
Senlis
Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis
Rue Rougemaille Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance
La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée !
Préparez-vous à vivre une journée complètement folle sur le thème du cinéma
Au programme
Décor cinéma
Coin selfie
Tapis rouge
Machine à pop-corn
15h00 maquilleuse pour enfants
20h00 défilé de mode (Contactez-nous si vous souhaitez participer au défilé à team.rougemaille@yahoo.com)
Des chanteurs répartis tout au long de la rue pour une ambiance musicale toute la soirée !
Et bien sûr… quelques surprises
Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance
La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée ! .
Rue Rougemaille Senlis 60300 Oise Hauts-de-France team.rougemaille@gmx.fr
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English :
Come with family, friends or just to enjoy the atmosphere
Rue Rougemaille is transformed into a movie set for a day!
L’événement Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-22 par Chantilly-Senlis Tourisme
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