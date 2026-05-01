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Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis

Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue Rougemaille

Ville : 60300 Senlis

Département : Oise

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Senlis

Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis

Rue Rougemaille Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance
La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée !
Préparez-vous à vivre une journée complètement folle sur le thème du cinéma
Au programme
Décor cinéma
Coin selfie
Tapis rouge
Machine à pop-corn
15h00 maquilleuse pour enfants
20h00 défilé de mode (Contactez-nous si vous souhaitez participer au défilé à team.rougemaille@yahoo.com)
Des chanteurs répartis tout au long de la rue pour une ambiance musicale toute la soirée !
Et bien sûr… quelques surprises
Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance
La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée !   .

Rue Rougemaille Senlis 60300 Oise Hauts-de-France   team.rougemaille@gmx.fr

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English :

Come with family, friends or just to enjoy the atmosphere
Rue Rougemaille is transformed into a movie set for a day!

L’événement Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-22 par Chantilly-Senlis Tourisme

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