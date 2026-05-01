Senlis

Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis

Rue Rougemaille Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance

La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée !

Préparez-vous à vivre une journée complètement folle sur le thème du cinéma

Au programme

Décor cinéma

Coin selfie

Tapis rouge

Machine à pop-corn

15h00 maquilleuse pour enfants

20h00 défilé de mode (Contactez-nous si vous souhaitez participer au défilé à team.rougemaille@yahoo.com)

Des chanteurs répartis tout au long de la rue pour une ambiance musicale toute la soirée !

Et bien sûr… quelques surprises

Venez en famille, entre amis ou simplement pour profiter de l’ambiance

La Rue Rougemaille se transforme en véritable plateau de cinéma le temps d’une journée ! .

Rue Rougemaille Senlis 60300 Oise Hauts-de-France team.rougemaille@gmx.fr

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English :

Come with family, friends or just to enjoy the atmosphere

Rue Rougemaille is transformed into a movie set for a day!

L’événement Le cinema sort dans la rue Rougemaille à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-22 par Chantilly-Senlis Tourisme