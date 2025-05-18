Le cirque dans tous ses états, MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Laval

Le cirque dans tous ses états Samedi 23 mai, 14h30 MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Figures et accessoires de l’univers du cirque jouent ici aux équilibristes. Après quatre séances de découverte et de création en compagnie des Musées d’Art de Laval – MANAS et Micro-Folie -, les élèves ULIS du collège Jacques Monod nous dévoilent leurs portraits en circassiens, dans une composition colorée… Tous en piste !

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

Figures et accessoires de l’univers du cirque jouent ici aux équilibristes. Après quatre séances de découverte et de création en compagnie des Musées d’Art de Laval – MANAS et Micro-Folie -, les ULIS…

©Compagnie Yoann Bouregois